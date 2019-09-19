Netanyahu: Gantz'ın koalisyon teklifimi reddetmesi beni hayal kırıklığına uğrattı

İsrail'de son altı ayda ikinci kez tekrarlanan genel seçimlerden kan kaybederek çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu, rakibi Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a geniş katılımlı koalisyon kurma teklifinde bulundu.



Sabah saatlerinde rakibine çağrı yapan Netanyahu, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz" sözleriyle Gantz'ı ikna etmeye çalıştı.