Son Dakika Haberleri: Netanyahu: Gantz'ın koalisyon teklifimi reddetmesi beni hayal kırıklığına uğrattı
Son Dakika Dünya Haber

Netanyahu: Gantz'ın koalisyon teklifimi reddetmesi beni hayal kırıklığına uğrattı

40 dakika önce

İsrail'de son altı ayda ikinci kez tekrarlanan genel seçimlerden kan kaybederek çıkan mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu, rakibi Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a geniş katılımlı koalisyon kurma teklifinde bulundu. Gantz, rakibinin teklifini kısa sürede reddetti

Netanyahu: Gantz'ın koalisyon teklifimi reddetmesi beni hayal kırıklığına uğrattı, System.String[]

İsrail'de son altı ayda ikinci kez tekrarlanan genel seçimlerden kan kaybederek çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu, rakibi Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a geniş katılımlı koalisyon kurma teklifinde bulundu.


Sabah saatlerinde rakibine çağrı yapan Netanyahu, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz" sözleriyle Gantz'ı ikna etmeye çalıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çoğunluğu elde edemeyen Netanyahu, en yakın rakibine büyük koalisyon önerisinde bulundu
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar F-16 pilotu, elektrik tellerinde asılı kaldı Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 22:25:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu: Gantz'ın koalisyon teklifimi reddetmesi beni hayal kırıklığına uğrattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]