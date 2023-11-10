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Netanyahu: Gazze'yi işgal etme niyetimiz yok - Son Dakika

Netanyahu: Gazze'yi işgal etme niyetimiz yok

10.11.2023 15:37  - Güncelleme: 15:54

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi işgal veya yönetme niyetlerinin olmadığını iddia etti. Netanyahu, Gazze için sivil bir hükümet bulacaklarını ve can kayıplarını azaltmak için adım adım ilerlediklerini söyledi. Ayrıca, İsrail ordusunun Hamas'ı yok edene kadar durmayacağını ve Batı ülkelerinde düzenlenen Filistin destek gösterilerine eleştirilerde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi "işgal" veya "yönetme" niyetlerinin olmadığını iddia etmesine karşın, "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir." dedi.

Fox New's konuşan Netanyahu, "Gazze'yi fethetme peşinde değiliz. İşgal etme peşinde değiliz. Yönetme peşinde değiliz." iddiasında bulanarak, Gazze için sivil bir hükümet bulacaklarını söyledi.

Netanyahu, Gazze'deki İsrail ordusu işgali için "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir." ifadesini kullanarak, can kayıplarını azaltmak için adım adım ilerlediklerini öne sürdü.

Binyamin Netanyahu, ateşkes yapmaları durumunda bunun Hamas ve İran'a teslim olmak anlamına geleceğini savundu.

Sivil ölümlerini minimuma indirmek için İsrail tarafının elinden geleni yaptığını öne süren Netanyahu, tahliye için güvenli bölge ve koridor oluşturulduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun zorla insanları Gazze'nin kuzeyinden güneyine sürmesi konusunda ise Netanyahu, açtıkları "koridordan" son üç günde 120 bin kişinin geçtiğini söyledi.

Batı'daki protestolara eleştiri

İsrail ordusunun, Hamas'ı yok edene kadar durmayacağını ifade eden Netanyahu, Batı ülkelerinde Filistinlilere destek için düzenlenen gösterilere de değinerek, protestocuların Hamas ile yan yana geldiğini savundu.

Netanyahu, pek çok yükseköğrenim görmüş Batılının bu protestolara katıldığını ifade ederek, "Sözde eğitimli insanlar, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edemiyor." iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı, "İnsanlar bu kadar ahlaki karmaşa içine girerse dünyamız ayakta kalabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Gazze'yi işgal etme niyetimiz yok - Son Dakika


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