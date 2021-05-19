Netanyahu Gazze'yi işgal seçeneğini göz ardı etmedi - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erdirmek için herhangi bir takvimlerinin olmadığını belirtirken, bölgeyi işgal seçeneğini göz ardı etmedi.

Netanyahu, Tel Aviv'de yabancı büyükelçilikler ve misyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze saldırılarını "Hamas'ın kapasitesini düşürmek" için düzenlediklerini söyleyen Netanyahu, "Bununla başa çıkmanın sadece iki yolu var: ya onu ele geçirebilirsin, ki bu her zaman açık bir olasılıktır. ya da onları caydırabilirsin. Şu anda güçlü bir caydırıcılık içindeyiz. Ama söylemeliyim ki, hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Süküneti yeniden sağlayabileceğimizi umuyoruz. Umarız hızlı şekilde yeniden sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Netanyahu, yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede ateşkes söylentilerine değindi.

İsrail'in geçmiş yıllarda Gazze'ye düzenlediği saldırıların uzun sürdüğünü dile getiren Netanyahu, "Kronometre ile beklemiyoruz, operasyonun hedeflerine ulaşmak istiyoruz. Önceki operasyonlar uzun sürdü, bu yüzden bir zaman çerçevesi belirlemek mümkün değil." diye konuştu.

Yerel basında çıkan haberlerde İsrail ile Hamas'ın "birkaç gün" içinde ateşkese varabileceği yönünde iddialar dile getirilmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 215'ten fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.