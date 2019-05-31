Son Dakika Haberleri: Netanyahu, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak gösteren Trump imzalı haritayı basına gösterdi
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Netanyahu, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak gösteren Trump imzalı haritayı basına gösterdi

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak gösteren ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını taşıyan haritayı basına gösterdi.

Netanyahu, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak gösteren Trump imzalı haritayı basına gösterdi, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak gösteren ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını taşıyan haritayı basına gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Mart'taki Beyaz Sarayı ziyareti sırasında, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak nitelemişti. Netanyahu da geçen ay Trump'a bir jest olarak Golan Tepeleri'ne 'Trump' isimli bir şehir kuracağını açıklamıştı.

Dün ise Netanyahu, Trump'ın damadı Jared Kushner'in hediye ettiği, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yenilenen ve Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak gösteren haritayı basına gösterdi. Haritanın üzerinde Trump'ın "güzel" (nice) yazılı bir karalaması bulunuyor.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in bu haritayı Netanyahu'ya hediye etmesi, 9 Nisan 2019'da seçilen temsilcilerle hükümet kuramaması üzerine meclisin feshine yol açmasıyla ülkede kaos oluşturduğu eleştirilerine maruz kalan Netanyahu'nun imdadına ABD'nin yetiştiği yorumlarına neden oldu. Harita, yeniden erken seçim kararı alan Netanyahu'ya bir destek olarak yorumlandı.

İsrail, 1967'deki 6 gün savaşında, işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1981'de topraklarına kattığını ilan etti. Birleş Milletler (BM) ise Golan Tepeleri'ni halen işgal altındaki Suriye toprağı olarak tanıyor. ABD ve İsrail, BM kararlarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Öte yandan, Netanyahu'nun Golan Tepeleri'nde kuracağı 'Trump' şehrinin 12 Haziran'da yapılacak temel atma törenine Amerikalı yetkililerin de katılacağı kaydedildi. İsrail hükümet yetkilileri, 'Trump' şehrinin Golan Tepeleri'nin kuzeybatı kesiminde mevcut Kela Alon şehrinde yer alacağını belirtti. - TEL AVİV
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:46 Kaynak: İHA
Politika
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