Netanyahu: "Hamas ve Filistinli gruplar İsrail'e yönelik saldırılarının karşılığını ödeyecekler" - Son Dakika

Netanyahu: "Hamas ve Filistinli gruplar İsrail'e yönelik saldırılarının karşılığını ödeyecekler"

12.05.2021 09:37
Netanyahu:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail'e yönelik roketli saldırılarına değinerek, Hamas ve Filistinli grupların İsrail'e yönelik saldırılarının karşılığını ödeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail'e yönelik roketli saldırılarına değinerek, Hamas ve Filistinli grupların İsrail'e yönelik saldırılarının karşılığını ödeyeceklerini söyledi.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Hamas'ın İsrail'e yönelik roketli saldırılarına değinerek, Hamas ve Filistinli grupların İsrail'e yönelik saldırılarının karşılığını ödeyeceklerini ifade ederek, saldırılarda hayatını kaybedenlerin kanlarının Filistinli grupların ellerinde olduğunu söyledi. Netanyahu, ordunun şu ana kadar Gazze Şeridi'nde yüzlerce hedefin vurulduğu ve baskınlara devam edeceğini ifade ederek, "Kararlılık, birlik ve güçle İsrail halkının güvenliğini yeniden sağlayacağız" dedi. Netanyahu ayrıca, İsraillilere yetkililer tarafından verilen tüm güvenlik talimatlarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Netanyahu'nun ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, İsrail'in şu ana kadar Gazze'deki hedeflere yönelik saldırılarının "sadece başlangıç" olduğunu belirtti. İsrail'in pazartesi akşamından bu yana bölgedeki yüzlerce hedefi vurmasının ardından Gantz, Gazze'de vurulacak "çok hedef var" dedi. Gantz, Filistinli örgütlerin "İsrail'e pervasızca ateş etme kararları nedeniyle ciddi şekilde vurulduğunu ve vurulmaya devam edeceğini" ifade etti. Ülke genelinde yaşayan Araplar ve Yahudiler arasında sükunet çağrısında bulanan Gantz, " Ordu, Yahudiler ve Araplar gibi herkesi güvende tutuyor. Tüm İsraillileri sorumlu davranmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyorum" dedi.

-İHA-

Netanyahu: Hamas ve Filistinli gruplar İsrail'e yönelik saldırılarının karşılığını ödeyecekler

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Netanyahu: 'Hamas ve Filistinli gruplar İsrail'e yönelik saldırılarının karşılığını ödeyecekler' - Son Dakika


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