Netanyahu Holokost Forumu'nda İran'ı hedef aldı - Son Dakika
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Netanyahu Holokost Forumu'nda İran'ı hedef aldı

7 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5. Dünya Holokost Forumu'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklendi.

Netanyahu Holokost Forumu'nda İran'ı hedef aldı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5. Dünya Holokost Forumu'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklendi.

Batı Kudüs'te düzenlenen forumda konuşan Netanyahu, holokost sırasında dünyanın kendilerine sırtını döndüğünü söyledi.

Yahudilerin holokosttan kendilerini yok etmeye yönelik her türlü tehdidi ciddiye almayı ve bu tehditle küçükken mücadele etmeyi öğrendiğini dile getiren Netanyahu, "Ama hala endişeliyim çünkü dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmeyi amaçlayan ve açıktan nükleer silaha sahip olmayı isteyen en büyük antisemitik rejime karşı hala kararlı ve birleşik bir duruş göremiyoruz." dedi.

Netanyahu, İsrail'in İran yönetimine karşı tutumu nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e minnettar olduğunu ifade etti.

Tahran'ı kendi halkına baskı uygulamanın yanı sıra dünya barışı ve güvenliğini tehdit etmekle suçlayan Netanyahu, "Tüm hükümetlere İran ile yüzleşme çağrısı yapıyorum. Yine de halkımıza ve dostlarımıza şunu hatırlatmak isterim ki İsrail, ülkesini, halkını ve Yahudilerin geleceğini korumak için ne yapması gerekiyorsa onu yapacaktır." diye konuştu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Dünya Holokost Forumu'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yanı sıra çok sayıda ülke lideri ve temsilcisi katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Kudüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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