Son Dakika Haberleri: Netanyahu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti
Son Dakika Dünya Netanyahu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti

Netanyahu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti

20 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurması için gerekli olan çoğunluğu sağlayamadı.

Netanyahu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurması için gerekli olan çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade ettiğini duyurdu.

İsrail medyasındaki haberlere göre, Netanyahu'nun, koalisyon kurmak için belirlenen sürenin bitmesine 2 gün kala, çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti. Netanyahu'nun, "Son birkaç haftada Benny Gantz'ı müzakere masasına getirmek için tüm çabayı gösterdim ama maalesef Gantz bunu her defasında reddetti" ifadelerini kullandığı belirtildi.

RİVLİN KOALİSYON KURMA GÖREVİNİ GANTZ'A DEVREDECEK

Netanyahu'nun görevi iade etmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyon kurma görevini Benny Gantz'a devredeceğini açıkladı. Gantz'ın koalisyon hükümetini 28 gün içerisinde kurması gerekiyor. Aksi durumda ise İsrail'in son 1 yılda, üçüncü kez erken seçime gideceği düşünülüyor.


Cumhurbaşkanı, Reuven Rivlin, İsrail, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:07 Kaynak: DHA
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