Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon görüşmesi sonuçsuz kaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile dün gece yaptıkları koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadığını belirtti.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon görüşmesinde ilerleme kaydedilememesinden dolayı rakibi Gantz'ı suçladı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın kendisi ve Gantz arasında dönüşümlü başbakanlık önerdiğini hatırlatan Netanyahu, "Maalesef dün akşamki görüşmemizde Benny Gantz, Liberman ve Cumhurbaşkanı Rivlin'in önerisi olan dönüşümlü başbakanlıkta ilk olarak görevi benim almamı kabul etmedi." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Liberman'ın "Dönüşümlü başbakanlık önerisini reddetmeyen partiye destek verebilirim." sözüne atıfta bulunarak, "Liberman'ın sözünde durup durmayacağını göreceğiz." cümlesine yer verdi.

Kilit roldeki Liberman kararını bugün açıklayacak

İsrail'de yaklaşık bir yıldır devam eden koalisyon krizinde kilit roldeki eski Savunma Bakanı ve 8 milletvekiline sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın, hükümet kurma konusunda Netanyahu'ya mı yoksa Gantz'a mı destek vereceğini bugün açıklaması bekleniyor.

Kararını açıklamadan önce Liberman'ın Netanyahu ile bir araya geleceği ifade ediliyor.

Liberman'ın destek vermesi halinde meclise giren 3 sağ partinin desteğini alan Netanyahu, koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sınırını aşıyor.

Mavi-Beyaz lideri Gantz ise Liberman'ın desteğini alsa dahi koalisyonu kuracak çoğunluğa ulaşamıyor. Gantz'ın koalisyonu kurabilmesi için Liberman'ın partisi ve meclise giren 2 sol partinin yanı sıra İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku'nun da desteğini alması gerekiyor.

Liberman'ın, Ortak Arap Listesi Bloku'nun dışarıdan destek verdiği azınlık hükümetine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Gantz'a tanınan süre bu akşam doluyor

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan genel seçimleri, 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili gönderen Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı az bir farkla önde tamamlarken, Netanyahu'nun partisi Likud ise 32 milletvekiliyle ikinci olmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku da 120 sandalyeli meclise 13 milletvekili göndererek seçimi üçüncü tamamlamıştı.

Likud'un başını çektiği sağ blok 55, Mavi-Beyaz'ın içinde yer aldığı ve sol partilerin destek verdiği blok ise 44 milletvekilinde kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini ilk olarak sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'ya vermiş ancak İsrail Başbakanı yeterli çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteğin alamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, 23 Ekim'de koalisyonu kurma görevini Gantz'a vermişti.

Mavi-Beyaz liderine koalisyonu kurması için tanınan 28 günlük süre bu akşam sona eriyor.

Gantz'ın da hükümeti kuramaması halinde İsrail meclisi 21 gün içinde koalisyonu kurabilecek bir isim belirlemek zorunda, aksi halde ülkede yeniden erken seçime gidilecek.

İsrail'de koalisyon kurmak ve güvenoyu alabilmek için meclis salt çoğunluğunun, yani 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.