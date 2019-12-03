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Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı
6 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.
İsrail Meclisine hükümeti kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşması için tanınan süre daralırken, Başbakan Netanyahu ve Gantz, koalisyon görüşmeleri kapsamında Tel Aviv'de bir kez daha bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:43
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