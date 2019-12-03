Son Dakika Haberleri: Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı
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Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.

Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.


İsrail Meclisine hükümeti kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşması için tanınan süre daralırken, Başbakan Netanyahu ve Gantz, koalisyon görüşmeleri kapsamında Tel Aviv'de bir kez daha bir araya geldi.

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Milletvekili, Tel Aviv, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:43 
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