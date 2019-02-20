Netanyahu ile Putin Görüşmesi Ertelendi
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini belirtildi.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini belirtildi.
İsrailli diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın Moskova
'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin ertelendiği bildirildi. Açıklamaya göre, iki lider yarın bir telefon görüşmesi yapacak ve toplantı için yakında yeni bir tarih belirlenecek.
Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin ve Netanyahu'nun Suriye
dahil olmak üzere Orta Doğu
'daki durumu görüşecekleri belirtilmişti. - TEL AVİV
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:47 Kaynak: İHA
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