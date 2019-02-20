Son Dakika Haberleri: Netanyahu ile Putin Görüşmesi Ertelendi

Netanyahu ile Putin Görüşmesi Ertelendi

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini belirtildi.

İsrailli diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin ertelendiği bildirildi. Açıklamaya göre, iki lider yarın bir telefon görüşmesi yapacak ve toplantı için yakında yeni bir tarih belirlenecek.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin ve Netanyahu'nun Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumu görüşecekleri belirtilmişti. - TEL AVİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:47 Kaynak: İHA

İsrail, Vladimir Putin, 3. Sayfa
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