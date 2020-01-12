Netanyahu İran'ı, Ukrayna uçağıyla ilgili tüm dünyayı aldatmakla suçladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netanyahu İran'ı, Ukrayna uçağıyla ilgili tüm dünyayı aldatmakla suçladı - Son Dakika

Netanyahu İran'ı, Ukrayna uçağıyla ilgili tüm dünyayı aldatmakla suçladı

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi konusunda İran yönetiminin tüm dünyayı aldattığını belirtti.

Netanyahu İran'ı, Ukrayna uçağıyla ilgili tüm dünyayı aldatmakla suçladı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi konusunda İran yönetiminin tüm dünyayı aldattığını belirtti.

Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Netanyahu, uçağın düşürülmesi nedeniyle Tahran yönetimini hedef alarak şunları söyledi:

"İran yalan söyledi. Tıpkı nükleer programında yalan söyledikleri gibi, şimdi de düşürülen Ukrayna uçağı hakkında yalan söylüyorlar. Başından bu yana düşürdüklerini biliyorlardı. Bu olayın kasıtsız bir düşürme olduğunu biliyorlardı ancak kasıtlı olarak yalan söylediler. Tüm dünyayı aldattılar. "

İran'daki gösterilere destek

Netanyahu ayrıca İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek verdi.

İran yönetiminin halkını birçok haktan mahrum bıraktığını söyleyen Netanyahu, "Rejime karşı gösteri düzenleyen İran halkının cesaretini fark ettim. Özgürlüğü, barış ve güven içinde yaşamayı, rejimin reddettiği tüm şeyleri hak ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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