Netanyahu, İran ile müzakere önerisini geri çevirmiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netanyahu, İran ile müzakere önerisini geri çevirmiş - Son Dakika

Netanyahu, İran ile müzakere önerisini geri çevirmiş

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman'ın ara buluculuğunda İran ile doğrudan müzakere önerisini geri çevirdiği bildirildi.

Netanyahu, İran ile müzakere önerisini geri çevirmiş, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman'ın ara buluculuğunda İran ile doğrudan müzakere önerisini geri çevirdiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan habere göre, Umman 2013 yılında İsrail yönetimine, Tel Aviv ile Tahran arasında doğrudan müzakere için aracı olmaya hazır olduğunu iletti.

İsimleri açıklanmayan 4 İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, Umman'ın ara buluculuk önerisinin 16 Haziran 2013'te İran'da yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kazandığı seçimden birkaç hafta sonra geldiği ifade edildi.

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski Başkanı Tamir Pardo'nun öneriyi Netanyahu'ya ilettiği ancak İsrail Başbakanı'nın Umman'ın ülkesiyle İran arasında ara buluculuk yapma teklifini geri çevirdiği kaydedildi.

Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a Ekim 2018'de ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve eski Umman Sultanı Kabus bin Said ile görüşmüştü.

İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ukrayna: "İran, 80 bin dolar tazminat ödeyecek"
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında pilotla kulenin ses kayıtları ortaya çıktı Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:16:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Netanyahu, İran ile müzakere önerisini geri çevirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]