Netanyahu: İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkeleri kendilerinden utanmalı

Netanyahu, İran ile ticaret yapmanın, nükleer silahın geliştirilmesine imkan sağladığını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkelerini sert şekilde eleştirerek "kendilerinden utanmaları gerektir" dedi.

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