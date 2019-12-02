Son Dakika Haberleri: Netanyahu: İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkeleri kendilerinden utanmalı
Son Dakika Dünya Netanyahu: İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkeleri kendilerinden utanmalı - Son Dakika Dünya

Netanyahu: İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkeleri kendilerinden utanmalı

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkelerini sert şekilde eleştirerek "kendilerinden utanmaları gerektir" dedi.

Netanyahu: İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkeleri kendilerinden utanmalı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkelerini sert şekilde eleştirerek "kendilerinden utanmaları gerektir" dedi.


Netanyahu, İran ile ticaret yapmanın, nükleer silahın geliştirilmesine imkan sağladığını iddia etti.

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İsrail, Avrupa, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:28 
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