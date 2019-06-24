Son Dakika Haberleri: Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyeceğiz
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Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyeceğiz

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, kendisini yok etme çağrısı yapan İran'ın sınırlarına konuşlanmasına müsaade etmeyecektir.

Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyeceğiz, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, kendisini yok etme çağrısı yapan İran'ın sınırlarına konuşlanmasına müsaade etmeyecektir. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:38 
İsrail, İran, Ekonomi
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