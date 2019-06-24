Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyeceğiz
1 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, kendisini yok etme çağrısı yapan İran'ın sınırlarına konuşlanmasına müsaade etmeyecektir.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:38
Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, kendisini yok etme çağrısı yapan İran
'ın sınırlarına konuşlanmasına müsaade etmeyecektir. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağız" dedi.
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