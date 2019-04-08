Son Dakika Haberleri: Netanyahu, İran Kararı İçin Trump'a Teşekkür Etti

Netanyahu, İran Kararı İçin Trump'a Teşekkür Etti

9 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'nı yabancı terör örgütü olarak tanıdığı için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Netanyahu, İran Kararı İçin Trump'a Teşekkür Etti, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'nı yabancı terör örgütü olarak tanıdığı için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nı resmen terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'a kararından dolayı teşekkür etti. Netanyahu, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkesinin ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden bu konudaki önemli isteğine yanıt verdiği için Trump'a teşekkür ettiğini belirtti. Netanyahu ayrıca, İsrail ve ABD'nin dünya barışını tehdit eden İran rejimine karşı birlikte çalışmaya devam edeceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özcan Deniz'in İsrail'de Konser Vermesi Büyük Tartışma Yarattı Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 18:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu, İran Kararı İçin Trump'a Teşekkür Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]