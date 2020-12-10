Netanyahu: "İsrail'le barış yapma arzusundan dolayı Fas Kralı'na teşekkür ederim" - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rabat yönetiminin İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür etti.

Netanyahu, Fas'ın İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını duyurmasından kısa bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ile barış yapma arzusundan dolayı Fas Kralı Majesteleri 6. Muhammed'e teşekkür ederim. Fas ile barış çok sıcak olacak." dedi.

Başbakan Netanyahu, "Ben her zaman barışa inandım. ABD Başkan Donald Trump'a İsrail için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum ve bunu unutmayacağız." diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı: "Tarihi an"

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tarihi an. İsrail ve Fas aralarındaki ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Fas'ın, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'dan sonra İsrail ile ilişkileri normalleştiren 6'ncı ülke olduğuna işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.