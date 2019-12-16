Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi - Son Dakika

Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi

6 saat önce

İsrail'de liderliğini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yürüttüğü Likud Partisinde başkanlık seçimine günler kala Netanyahu karşıtı 100 kişi parti üyeliğinden çıkarıldı.

Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi, System.String[]

İsrail'de liderliğini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yürüttüğü Likud Partisinde başkanlık seçimine günler kala Netanyahu karşıtı 100 kişi parti üyeliğinden çıkarıldı.

İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, 26 Aralık'ta başkanlık seçimine gidecek olan Likud'un bazı üyelerine "partiden ihraç edildiklerine" dair yazılı karar gönderildiği bildirildi.

Partiden atılan üye sayısının 100 olduğu ve bu kişilerin Netanyahu karşıtı oldukları belirtildi.

Bazı üyelere partiden atıldıklarına ilişkin yazılı kararın 11 Aralık'ta ulaştığı, üyelikleri ellerinden alınan kişilerin söz konusu duruma tepki gösterdiği ifade edildi.

Likud Partisi Disiplin Kurulu Başkanı Michael Kleiner ise söz konusu üyelerin partiden atılmasına ilişkin kararın başkanlık seçiminin yapılacağı tarihin belirlenmesinden "çok önce" alındığını iddia etti.

Kleiner, parti üyeliğinden atılan kişilerin genel seçimlerde Likud'a oy vermediğini ve "solcu" olabileceklerini öne sürerken, atılanların gerekli başvuruları yapmaları halinde kararın parti birimleri tarafından yeniden gözden geçirileceğini kaydetti.

"Eski Doğu Almanya istihbarat örgütü gibi insanları izliyorlar, Likud temizlenmeli"

Öte yandan "Yeni Likudcular" isimli grubun başkanı Nir Hershman, Kleiner'in sorunun çözümü için gerekli adımları atmadığını ileri sürdü.

Hershman, 10 binden fazla kişinin grupları yoluyla Likud'a üye olduğunu belirterek, "Başkanlık seçimine etki edebilecek her kim varsa onu kovmaya çalışıyorlar. Bazı kişiler, sırf grubumuzun yöneticileri tarafından dile getirilen mesajları sosyal medyada paylaştıkları için partiden atıldıklarını öğrendiler. Stasi (eski Doğu Almanya istihbarat örgütü) gibi insanları izliyorlar, Likud temizlenmeli." ifadelerini kullandı

Hakkındaki yolsuzluk dosyaları ve koalisyonu kurmakta başarısız olması nedeniyle üzerindeki baskı artan Başbakan Netanyahu, partisi Likud'da 26 Aralık'ta başkanlık seçimi yapılmasını kabul etmişti.

Netanyahu'nun yanı sıra, Likud Milletvekili Gideon Saar da başkanlık koltuğuna aday olduğunu duyurmuştu.

Aralık, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boyu 1.65'ten kısa olan yolculara Emniyet'ten uyarı geldi
Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı Faiz indirimleri ve kampanyalar nedeniyle sıfır araca yoğun ilgi var Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi

Son Dakika Haberleri
19:16 Senatör Graham, Trump'ın Afganistan'dan asker çekileceğini açıklayacağını duyurdu - Son Dakika
19:15 Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı - Son Dakika
19:13 Tika'nın 62'nci ofisi, kktc'de açıldı - Son Dakika
19:12 YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar af kapsamında serbest bırakıldı - Son Dakika
19:12 Van'da terör suçundan aranan şüpheli kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Son Dakika
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 19:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]