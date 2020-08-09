Netanyahu karşıtı gösteride 3 gözaltı - Son Dakika

Kudüs'te Başbakanlık konutu yakınında İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı düzenlenen gösteride 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve korona virüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Yaklaşık 15 bin kişi, İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Başbakanlık konutu yakınında toplandı. Göstericiler, protesto alanındaki bir bina üzerine "Netanyahu zamanın doldu" yazılı pankart açarken, "Bu, yolsuzluğa karşı bir savaştır", "Bu, demokrasinin yeniden geri getirmek için bir protestodur" sloganları attı. Protestoya müdahale eden İsrail polisi 3 protestocuyu gözaltına aldı.

Öte yandan, İsrail'in farklı kentlerinde yaklaşık 3 aydan bu yana Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor. - KUDÜS