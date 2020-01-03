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Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor
6 saat önce
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda kesen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik ettiView on euronews.
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda kesen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:57
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