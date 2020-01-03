Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor - Son Dakika Dünya

Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor

6 saat önce

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda kesen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik ettiView on euronews.

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Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda kesen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik ettiView on euronews

Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor

Kasım Süleymani, Donald Trump, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:57 
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