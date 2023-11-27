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Netanyahu, Katar'da yaşayan Hamas liderlerine suikast yapılmayacağı garantisini Verdi - Son Dakika

Netanyahu, Katar'da yaşayan Hamas liderlerine suikast yapılmayacağı garantisini Verdi

Fransız gazeteci Georges Malbrunot, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Katar'a, ülkede yaşayan Hamas liderlerine suikast yapılmayacağı garantisini verdiğini belirtti. Katar, arabuluculuk görevini üstlenmeden önce İsrail'den bu garantiyi talep etmiş. Netanyahu'nun bu talebi kabul ettiği ve Mossad'a Hamas liderlerine suikast düzenlememe talimatı verdiği ifade edildi. Ancak, Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasında Hamas liderlerine karşı bir taahhüt bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

Netanyahu, Katar\'da yaşayan Hamas liderlerine suikast yapılmayacağı garantisini Verdi
27.11.2023 - 13:44,  Güncelleme: 13:49
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Fransız gazeteci Georges Malbrunot, İsrail BaşbakanıNetanyahu'nun İsrail ve Hamas arasındaki ateşkese görüşmelerinde arabuluculuk yapan Katar'a Katar'da yaşayan Hamas liderlerine suikast yapılmayacağıgarantisini verdiğini söyledi.

Fransız gazeteciye göre Katar, İsrail'den Mossad'ın ülkede suikast düzenlemeyeceğine dair güvence almış ve " Doha, kaçırılanlar meselesinde arabulucu rolünü üstlenmedenbirkaç hafta önce bu önkoşulunu İsrail'e sunmuştu."

Ayrıntıları bilen bir kaynağa göre Netanyahu, Mossad'a üst düzey Hamas yetkililerine suikast düzenleme emrini çoktan verdi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Başbakan, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Bakan Benny Gantz ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek Mossad'a Hamas liderlerine karşı harekete geçme talimatı verdiğini açıkça belirtti.

Hatta Netanyahu, "Anlaşmada, kim olursa olsun Hamas liderlerine karşı ateşkes yapılmaması yönünde bir taahhüt bulunmadığını" iddia etti.

Ardından ateşkes anlaşmasında Hamas liderlerine dokunulmazlık tanıyan bir madde olup olmadığı sorulan başbakan, "böyle bir maddenin bulunmadığını" iddia etti.

Savunma bakanı Gallant ayrıca üst düzey Hamas yetkililerine, özellikle İsmail Haniye ve Halid Meşal'e de değinerek, "Onlar dünyanın her yerinde ödünç alınmış bir zamanda yaşıyorlar; hepsi ölü adam." dedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Uluslararası İlişkiler

İsrail, Katar, Hamas, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Uluslararası İlişkiler Netanyahu, Katar'da yaşayan Hamas liderlerine suikast yapılmayacağı garantisini Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu, Katar'da yaşayan Hamas liderlerine suikast yapılmayacağı garantisini Verdi - Son Dakika
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