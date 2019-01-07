Son Dakika Haberleri: Netanyahu Katar Fonlarının Gazze'ye Transferini Durdurdu"

Netanyahu Katar Fonlarının Gazze'ye Transferini Durdurdu"

1 saat önce

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderilen Katar fonlarının transferini durdurdu.

Netanyahu Katar Fonlarının Gazze'ye Transferini Durdurdu
İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderilen Katar fonlarının transferini durdurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 20 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar fonlarının Gazze Şeridi'ne transferinin üçüncü aşamasının durdurulması yönünde talimat verdi.

Haberde, Netanyahu'nun kararının, "İsrail'in güneyinde tırmanan son olaylar ve Gazze'den roket atılması" gerekçe gösterilerek alındığı belirtildi.

İsrail tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve fakir ailelere yardım amacıyla ayda 15 milyon dolar ödeme yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:26 Kaynak: AA

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