41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek - Son Dakika

41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek

16.05.2021 07:19

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 41'i çocuk 145 Filistinlinin katledildiği saldırıların devam edeceğini belirtti. Dün vurulan 13 katlı medya binasının Filistinli direniş grupları tarafından kullanıldığını iddia eden Netanyahu, ülkesinin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaması için de "özel özen" gösterdiğini öne sürdü.

Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yaptığı basın açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MEDYA BİNASINI DİRENİŞ GRUPLARI KULLANIYOR"

İsrail'e verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Netanyahu, Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binanın Hamas ve diğer Filistinli direniş grupları tarafından kullanıldığını iddia etti.

"OPERASYON GEREKLİ OLDUĞU SÜRECE DEVAM EDECEK"

Ülkesinin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaması için "özel özen" gösterdiği iddiasında bulunan Netanyahu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece devam edecek" diye konuştu.

145 FİLİSTİNLİ SALDIRILARDA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek

Benyamin Netanyahu, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek - Son Dakika Dünya


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