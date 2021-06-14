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Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı - Son Dakika

Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı

14.06.2021 13:49

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te aldığı güven oyuyla 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen bitti. Netanyahu'nun koltuğunu kaybettiğini anladığı anda yaşadığı şok, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gözler önüne serildi. Binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde Netanyahu, Knesset'te 12 yıldır oturduğu Başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırılıyor.

İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

NETANYAHU ARTIK MUHALEFET LİDERİ POZİSYONUNDA

Bennett, 2023'e kadar Başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından görevi Lapid'e devredecek. Netanyahu ise artık Likud Partisinin Genel Başkanı ve muhalefet lideri pozisyonunda olacak.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNDAN UYARILARAK KALDIRILIYOR

Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise Netanyahu'nun 12 yıl sonra aldığı darbenin etkisini gözler önüne serdi. Binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda Netanyahu, Knesset'te 12 yıldır oturduğu Başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırılıyor.

BİNLERCE KİŞİ GİDİŞİNİ KUTLADI

Başkent Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Netanyahu döneminin sona erişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.

Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı

Başbakanlık, Muhalefet, Koalisyon, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı - Son Dakika Dünya


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