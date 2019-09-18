Son Dakika Haberleri: Netanyahu liderliğindeki sağ blok çoğunluğu elde edemedi
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Netanyahu liderliğindeki sağ blok çoğunluğu elde edemedi

11 dakika önce

Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail genel seçimlerinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi.

Netanyahu liderliğindeki sağ blok çoğunluğu elde edemedi, System.String[]

Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail genel seçimlerinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi.

İsrail, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:30 
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