Netanyahu liderliğindeki sağ blok çoğunluğu elde edemedi
11 dakika önce
Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail genel seçimlerinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi.
Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail genel seçimlerinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:30
Soylu: "PKK'yı bitirme noktasına geldik" Netanyahu, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon için gerekli çoğunluğu elde edemedi Netanyahu'nun oğlu, İstanbul paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı