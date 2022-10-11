Netanyahu, Lübnan'la deniz sınırı anlaşmasında Lapid'i Hizbullah'a teslim olmakla suçladı

İsrail'de sağcı muhalefet, Başbakan Yair Lapid'in "tarihi" olarak nitelendirdiği Lübnan ile deniz sınırlarını çizmeye yönelik anlaşma taslağına karşı çıkarken, Binyamin Netanyahu da Lapid'i Hizbullah'a teslim olmakla suçladı.

Likud lideri ve eski Başbakan Netanyahu, yayınladığı video mesajında, kendi hükümeti zamanında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın tehditlerine boyun eğmediğini dile getirerek, "Lapid, göreve geldiği üç ay içinde Hizbullah'ın tüm taleplerine teslim oldu. Lapid göreve geldikten sonra (Hizbullah) İsrail topraklarındaki gaz platformuna insansız hava araçları gönderdi. Benim zamanımda buna cesaret edemezdi." dedi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın silah zoruyla İsrail'i müzakerelerde teslim olmaya ittiğini söyleyen Netanyahu, "Lapid, korktu ve teslim oldu." ifadesini kullandı.

Netanyahu, anlaşmanın Meclise getirilmesi durumunda aleyhte oy kullanıp kullanmayacağını ise açıklamadı.

Lapid'in partisinden Netanyahu'ya "kişisel çıkarları kenara bırakması" çağrısı

Lapid'in partisi Yesh Atid de Netanyahu'nun söz konusu mesajının ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Netanyahu'nun verdiği mesajların Nasrallah ile aynı şeyleri söylediği ifade edilen parti açıklamasında, "Muhalefetin lideri, anlaşmanın samimi destekçisiyken bir anda açık muhalifi haline geldi çünkü bu başarıya kendisi imza atamadı." ifadelerine yer verildi.

Parti açıklamasında, Netanyahu'ya "kişisel çıkarlarını kenara bırakarak tamamı anlaşmayı destekleyen güvenlik otoritesi yetkililerine kulak vermesi tavsiyesinde" bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ayalet Shaked de "anlaşma onay için Meclise sunulmazsa hükümette aleyhte oy kullanma" tehdidinde bulundu.

Sağcı muhalefet kanadında yer alan Dini Siyonizm Partisi yöneticilerinden Itamar Ben Gvir de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Lapid'in satacak bir şeyi yok, bu yüzden seçimlerde bir başarı elde etmek için ülkeyi satıyor. Ona bunu vermeyeceğiz, Lapid'i engellemek için Yüksek Mahkeme'ye dilekçe sunacağım." ifadelerini kullandı.

İsrail'de daraltılmış kabinenin yarın anlaşmayı görüşmesi ve ardından da anlaşmanın hükümette oylamaya sunulması bekleniyor. İsrail siyasetinde anlaşmanın onay için Meclise getirilip getirilmeyeceği tartışması ise devam ediyor.

İsrail Başbakanı Lapid, bugün İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

Anlaşmayı kimin onaylayacağı tartışması

İsrail'de 1 Kasım'da yapılacak seçimler nedeniyle anlaşmayı kimin onaylayacağı yönünde tartışmalar yükselmişti.

Lapid hükümeti, anlaşmayı kabinede oylamaya hazırlanırken muhalefet anlaşmanın onay için Meclise getirilmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrailli sağ görüşlü sivil toplum kuruluşu Lavi de Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasının Meclise sunulması talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme de hükümetten, Lavi'nin dilekçesine, İsrail'deki parlamento seçimlerinden 4 gün önceye denk gelen, 27 Ekim'e kadar yanıt vermesini talep etmişti

Likud Partisi lideri Netanyahu ise seçimleri kazanması halinde anlaşmayı iptal edeceğini açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD'li diplomat Amos Hochstein'ın arabuluculuğundaki müzakerelerde 2 Ekim'de sona gelinmişti. Lübnan, 4 Ekim'de anlaşmada bazı değişiklikler talep etmiş, İsrail iki gün sonra bunları reddettiğini duyurmuştu.

Son tıkanmanın ardından, Hochstein'in hafa sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.