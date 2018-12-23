Son Dakika Haberleri: Netanyahu Modern Zamanların Soğukkanlı Katilidir"

Netanyahu Modern Zamanların Soğukkanlı Katilidir"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Binyamin) Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur.

Netanyahu Modern Zamanların Soğukkanlı Katilidir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Binyamin) Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına Twitter'dan tepki gösterdi.

Mesajında, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembollerinden biri haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin ve tekerlekli sandalyesinde Filistin direnişine katılan ve şehit olan Fadi Abu Salah'ın fotoğraflarına yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:54 Kaynak: AA

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