Netanyahu Modern Zamanların Soğukkanlı Katilidir"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Binyamin) Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "(Binyamin) Netanyahu
modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun Türkiye
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik paylaşımına Twitter
'dan tepki gösterdi.
Mesajında, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs
direnişinin sembollerinden biri haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin ve tekerlekli sandalyesinde Filistin direnişine katılan ve şehit olan Fadi Abu Salah'ın fotoğraflarına yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:54 Kaynak: AA
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