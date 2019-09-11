Son Dakika Haberleri: Netanyahu'nun Batı Şeria'yı kısmen ilhak etme vaadi uluslararası kamuoyunda tepki çekti
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Netanyahu'nun Batı Şeria'yı kısmen ilhak etme vaadi uluslararası kamuoyunda tepki çekti

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesindeki erken seçim öncesinde Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadi, uluslararası kamuoyunda tepki çekti

Netanyahu'nun Batı Şeria'yı kısmen ilhak etme vaadi uluslararası kamuoyunda tepki çekti, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesindeki erken seçim öncesinde Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadi, uluslararası kamuoyunda tepki çekti.


Netanyahu'nun açıklamasının üzerine Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı. Bakanlar tarafından yapılan ortak açıklamada, "sorumsuz, yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendirilen söz konusu vaatlerin sonuçları ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu vurgulandı.

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Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:15 
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