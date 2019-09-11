Netanyahu'nun Batı Şeria'yı kısmen ilhak etme vaadi uluslararası kamuoyunda tepki çekti
1 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesindeki erken seçim öncesinde Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadi, uluslararası kamuoyunda tepki çekti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesindeki erken seçim öncesinde Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadi, uluslararası kamuoyunda tepki çekti.
Netanyahu'nun açıklamasının üzerine Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı. Bakanlar tarafından yapılan ortak açıklamada, "sorumsuz, yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendirilen söz konusu vaatlerin sonuçları ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:15
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