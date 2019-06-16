Son Dakika Haberleri: Netanyahu'nun eşine devletin fonlarını kötüye kullanmaktan para cezası
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Netanyahu'nun eşine devletin fonlarını kötüye kullanmaktan para cezası

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, devletin fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Netanyahu'nun eşine devletin fonlarını kötüye kullanmaktan para cezası, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, devletin fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Kudüs'teki sulh mahkemesi, Sara Netanyahu'nun başbakanlık konutuna sipariş verdiği lüks yemeklerle devletin fonlarını kötüye kullandığı suçlamasıyla yargılandığı davayı sonuçlandırdı.
Mahkeme, 12 Haziran'da savcılık ile Sara Netanyahu'nun avukatları arasında varılan anlaşmayı kabul ederek, İsrail Başbakanının eşini devletin kaynaklarını suistimal etmekten suçlu buldu ve 15 bin dolar para cezası ödemesine hükmetti.
Sara Netanyahu hakkında, 2010-2013 yıllarında başbakanlık rezidansında aşçı olmasına rağmen lüks restoranlardan yaklaşık 96 bin dolarlık yemek sipariş ettiği ve bu masrafı devlete ödettiği suçlamasıyla geçen yıl dava açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:11 Kaynak: AA
Kudüs, İsrail, Güncel
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