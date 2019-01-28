Son Dakika Haberleri: Netanyahu'nun Fas'ı Ziyaret Edeceği İddiaları Protesto Edildi

Netanyahu'nun Fas'ı Ziyaret Edeceği İddiaları Protesto Edildi

1 saat önce

Fas'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret edeceği iddiaları protesto edildi.

Netanyahu'nun Fas'ı Ziyaret Edeceği İddiaları Protesto Edildi, System.String[]
Fas'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret edeceği iddiaları protesto edildi.


Faslı bir grup aktivist, İsrail medyasında Netanyahu'nun gelecek Mart ya da Nisan ayında Fas'ı ziyaret edeceğine dair yer alan iddialar üzerine harekete geçti.


Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi'nin çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Netanyahu'nun "muhtemel ziyaretini" protesto etti.


İsrail'le normalleşme adımlarına karşı çıkan eylemciler, hükümete Netanyahu'yu kabul etmeme çağrısı yaptı.


Eylemcilerin ayrıca ziyaret iddialarını protesto için 24 saatlik açlık grevi yapacağı aktarıldı.


Gözlemevi Başkanı Ahmed Vayhaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Fas halkının Netanyahu'nun muhtemel ziyaretine karşı olduğu mesajını iletmek için düzenlendiğini belirterek, ziyareti engellemek için her türlü yola başvuracaklarını ifade etti.


Vayhaman, bazı göstericilerin eylemden hemen sonra 24 saatlik açlık grevine başlayacağını, Faslıların İsrail'le normalleşmeye karşı olduğunu aktardı.


İsrail medyasında Netanyahu'nun Fas'ı ziyaret edeceğine dair iddialar yer alırken, konuyla alakalı Fas makamlarından açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:58 Kaynak: AA

İsrail, Fas, Dünya
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