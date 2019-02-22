Son Dakika Haberleri: Netanyahu'nun Fas Ziyareti Söylenti"

Netanyahu'nun Fas Ziyareti Söylenti"

48 dakika önce

Fas hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyarette bulunacağı yönündeki haberleri söylenti olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun Fas Ziyareti Söylenti
Fas hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyarette bulunacağı yönündeki haberleri söylenti olarak nitelendirdi.

Hükümet sözcüsü Mustafa el-Halefi başkent Rabat'taki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret edeceği iddialarıyla ilgili "Bu söylentilere cevap vermiyorum." ifadesini kullandı.

Faslı aktivistler, İsrailli bir gazetecinin, Netanyahu'nun mart ya da nisan ayında Fas'ı ziyaret edeceği iddialarını gündeme getirmişti.

Geçen ay onlarca Faslı Rabat'taki parlamento binası önünde Netanyahu'nun ülkeye kabul edilmemesi için gösteri düzenlemişti. Netanyahu'nun ziyaretinin, ABD'nin Batı Sahra konusuyla ilgili önerisini sunma amacını taşıdığı belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:15 Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Fas, Güncel
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