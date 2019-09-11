Son Dakika Haberleri: Netanyahu'nun istediği tasarı meclisten geçmedi
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Netanyahu'nun istediği tasarı meclisten geçmedi

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un 17 Eylül'de yapılacak erken seçimlerde oy kullanma merkezlerine kamera yerleştirilmesi için sunduğu yasa tasarısı meclis tarafından reddedildi.

Netanyahu'nun istediği tasarı meclisten geçmedi, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un 17 Eylül'de yapılacak erken seçimlerde oy kullanma merkezlerine kamera yerleştirilmesi için sunduğu yasa tasarısı meclis tarafından reddedildi.

İsrail Meclisinde yapılan oylamada, "seçimlerde yolsuzluk yapılmasını önlemek" amacıyla oy verme merkezilerine kamera yerleştirilmesini öngören yasa tasarısına yeterli oy çıkmadı.

Likud tarafından sunulan tasarının kabul edilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin evet oyu gerekirken, tasarıya destek veren milletvekili sayısı 58'de kaldı.

Ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı, Ortak Arap Listesi Bloku, İşçi Partisi, Meertz ve İsrail Evimiz Partisinin milletvekilleri tasarıya destek vermedi.

Netanyahu, özellikle İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde yolsuzluk yapıldığını iddia ederek, oy kullanma merkezlerine kameralar yerleştirilmesini istiyordu.

İsrail'de bu yıl 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki oy merkezlerinde bazı "aktivistlerin" üzerinde gizli kamera ele geçirilmişti.

Yerel basın, Netanyahu'nun partisi Likud'un "aktivistler" aracılığıyla İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yaptırdığını aktarmıştı.

İsrail, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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