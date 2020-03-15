Netanyahu'nun koalisyon çağrısına Mavi-Beyaz İttifakı'ndan olumlu yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netanyahu'nun koalisyon çağrısına Mavi-Beyaz İttifakı'ndan olumlu yanıt - Son Dakika

Netanyahu'nun koalisyon çağrısına Mavi-Beyaz İttifakı'ndan olumlu yanıt

6 saat önce

İsrail Meclisinde en büyük ikinci grup olan Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "acil koalisyon hükümeti" kurma teklifine olumlu yanıt verdi.

Netanyahu'nun koalisyon çağrısına Mavi-Beyaz İttifakı'ndan olumlu yanıt, System.String[]

İsrail Meclisinde en büyük ikinci grup olan Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "acil koalisyon hükümeti" kurma teklifine olumlu yanıt verdi.

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Mavi-Beyaz yetkilisi, Netanyahu'nun liderliğinde kısa süreli acil koalisyon hükümetine veya dönüşümlü dört yıllık bir koalisyon fikrine olumlu baktıklarını vurguladı.

Yetkili, "Sağ blok ile merkez solun eşit şartlar altında yer alacağı veya Mavi-Beyaz ile Likud'dan (Netanyahu'nun partisi) oluşan bir acil hükümete katılmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, dün akşam Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladığı basın toplantısında salgınla mücadele için acil koalisyon hükümetinin kurulması gerektiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı, Mavi-Beyaz İttifakı'nın başını çektiği merkez sol bloku, acil koalisyon hükümetini kurmak için görüşmeye davet etmişti.

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimi Netanyahu'nun partisi Likud 36 milletvekili çıkararak önde tamamlarken Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz, 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili göndererek ikinci sırada yer almıştı.

Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan partilerin milletvekili sayısı 58'de kalmış ve koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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