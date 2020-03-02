Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı - Son Dakika

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Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı
6 saat önce
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:41 Kaynak: AA
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.
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