Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı - Son Dakika
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Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı

6 saat önce

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.

Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:41 Kaynak: AA
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