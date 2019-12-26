Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi başladı - Son Dakika
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Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi başladı

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'da başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi başladı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'da başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Başbakan Netanyahu ile Likud milletvekili Gideon Saar arasında geçecek seçimde 116 bin parti üyesi oy kullanacak. Yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi gece 11.00'de sona erecek.

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun parti başkanlığını korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

Merak edilen tek konu Gideon Saar'ın yüzde kaç oy alacağı. Zira uzmanlar, Saar'ın yüzde 30'un üzerinde oy alması halinde Netanyahu'nun parti içindeki otoritesinin sarsılacağı yorumunu yapıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği ve ülkedeki 2 erken seçime rağmen koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu, parti içinde artan baskıların ardından başkanlık seçimi yapılmasını kabul etmişti.

Uzun yıllardır Likud'un liderliğini yürüten Netanyahu, 2012 ve 2014'teki parti başkanlığı seçimlerinde rakiplerine büyük fark atmış, 2016'da ise seçime tek aday olarak girmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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