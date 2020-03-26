Netanyahu'nun rakibi Gantz, partisini dağıtmak uğruna İsrail Meclis Başkanlığına aday oldu - Son Dakika
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Netanyahu'nun rakibi Gantz, partisini dağıtmak uğruna İsrail Meclis Başkanlığına aday oldu

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz, partisi Mavi-Beyaz İttifakı'dan gelen itirazlara rağmen Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Netanyahu'nun rakibi Gantz, partisini dağıtmak uğruna İsrail Meclis Başkanlığına aday oldu, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz, partisi Mavi-Beyaz İttifakı'dan gelen itirazlara rağmen Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı.

İsrail siyasetinde taşları yerinden oynatacak ve başı yolsuzluk davasıyla dertte olan Başbakan Netanyahu'yu rahatlatacak adım rakibi Gantz'dan geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mavi-Beyaz İttifakı kurmayları dün görevinden istifa eden Yuli-Yoel Edelstein'in ardından Meclis Başkanlığına kimin aday gösterileceğini belirlemek için bir araya geldi.

Sert tartışmaların yaşandığı toplantıda Mavi-Beyaz'ın önde gelen isimlerinde Yair Lapid, partilerinden Meir Cohen'in aday gösterilmesini isterken, Gantz buna karşı çıktı.

Toplantıdan herhangi bir uzlaşı çıkmazken, partisinden gelen itirazlara rağmen Gantz süpriz şekilde Meclis Başkanlığına adaylık başvuru yaptı.

Partisinden tepki, Netanyahu liderliğindeki sağ bloktan ise destek var

Bu adımın ardından Mavi-Beyaz'da Yair Lapid'in başını çektiği grup ve İşçi Partisi bugün yapılması beklenen oylamayı boykot kararı aldı.

Mavi-Beyaz'ın başını çektiği blokta yer alan Meretz ise Gantz'a destek vermeyeceğini açıkladı.

Öte yandan Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan 58 milletvekilinin Gantz'ı desteklemesi bekleniyor.

Başkanlığa tek aday olarak katılan Gantz'ın yeni Meclis Başkanı olmasının ardından İsrail siyasetindeki dengelerin değişeceği yorumu yapılıyor.

Mavi-Beyaz İttifakı dağılabilir

Daha önce yaptığı açıklamalarda hakkında dava açılması nedeniyle Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyonda yer almayacağını dile getiren Gantz'ın, partisinden gelen itirazlara rağmen Meclis Başkanlığına aday olması Mavi-Beyaz İttifakı'nın da sonunu getirebilir.

Basıda çıkan haberlere göre, bugünkü toplantıda Yair Lapid, Ganzt'ın Meclis Başkanlığına aday olması halinde Mavi-Beyaz İttifakı'dan ayrılma tehdidinde bulundu.

Gantz'ın bu adımla Başbakan Netanyahu liderliğinde kurulacak "ulusal birlik hükümetine" katılmaya göz kırptığı ifade ediliyor.

Partisi Likud'un en büyük rakibi Mavi-Beyaz İttifakı'nı ayırmayı başaran Netanyahu'nun Gantz'ın da desteğiyle koalisyon hükümetini kurmasının daha da kolaylaştığı dile getiriliyor.

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi Likud 120 sandalyeli Meclise 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamlarken, Gantz'ın liderlğindeki Mavi-Beyaz 33 vekil çıkarmıştı.

Likud'un başını çektiği sağ blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamış ve 58 milletvekilinde kalmıştı.

Yair Lapid, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:20 Kaynak: AA

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