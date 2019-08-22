Son Dakika Haberleri: Netanyahu'nun Trump'ın Yahudilerle ilgili açıklamalarına sessiz kalması eleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

Netanyahu'nun Trump'ın Yahudilerle ilgili açıklamalarına sessiz kalması eleştirildi

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Neanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'de yaşayan Yahudilerin Demokrat Parti'ye oy vermesinin kendi toplumlarına sadakatsizlik olduğu" yönündeki açıklamalarına sessiz kalması tepkiye neden oldu.

Netanyahu'nun Trump'ın Yahudilerle ilgili açıklamalarına sessiz kalması eleştirildi, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Neanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'de yaşayan Yahudilerin Demokrat Parti'ye oy vermesinin kendi toplumlarına sadakatsizlik olduğu" yönündeki açıklamalarına sessiz kalması tepkiye neden oldu.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın bu ifadelerle ABD'deki Yahudilerin yüzde 80'ine saldırdığı belirtildi.

İsrail Başbakanı'nın, Trump'ın açıklamalarını 24 saat içinde kınayacağının düşünüldüğü ancak bunun gerçekleşmediği belirtilen açıklamada, "Zaten Netanyahu'nun koltuğundan başka bir şeyi düşünen bir lider olabileceğini beklemiyorduk." ifadesine yer verildi.

Netanyanu'nun yanı sıra İsrail hükümetinden yetkililer de Trump'ın sözleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rivlin görüşmede, İsrail'in siyasi bölünmelerin dışında tutulması çağrısı yaptı.

Trump dün, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti nereye gitti? Nereye gitti ki İsrail Devleti yerine bu iki kişiyi savunur hale geldiler? Bence Demokrat partiye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir." demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Donald Trump, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Trump: Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz Van Valiliği, kayyum protestosuna polislerin tepki çeken müdahalesine yönelik görüntülerle ilgili açıklama yaptı 12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 05:19:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu'nun Trump'ın Yahudilerle ilgili açıklamalarına sessiz kalması eleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]