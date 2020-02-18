Netanyahu'nun yargılanmasına 17 Mart'ta başlanacak - Son Dakika
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Netanyahu'nun yargılanmasına 17 Mart'ta başlanacak

15 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davasının 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlanacağı açıklandı.

Netanyahu'nun yargılanmasına 17 Mart'ta başlanacak, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davasının 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlanacağı açıklandı.

İsrail'de Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davasının ülkede yapılacak genel seçimlerin üzerinden iki hafta sonra 17 Mart'ta görülmeye başlanacağı ifade edildi. Davanın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu aleyhinde 21 Kasım 2019'da dava açılmış, dava açılmasına yönelik izin için geçtiğimiz 2 Aralık'ta Meclis'e başvurulmuştu. Netanyahu ise 1 Ocak'ta dokunulmazlık talebinde bulunurken, 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti.

Öte yandan sağcı Likud partisine başkanlık eden Netanyahu, Nisan ve Eylül aylarındaki seçimlerin ardından 2 Mart'taki seçimlere hazırlanıyor.

(İHA)

İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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