Son Dakika Haberleri: Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var
Son Dakika Dünya Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var - Son Dakika Dünya

Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var

6 saat önce

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırladığı iddianameyi İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e gönderdi

Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var, System.String[]

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırladığı iddianameyi İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e gönderdi.


İddianamede aralarında Netanyahu'nun zengin arkadaşları ve eski çalışanları da dahil olmak üzere 300'den fazla şahidin ismi bulunuyor.

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Meclis Başkanı, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:10 
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