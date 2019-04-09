Son Dakika Haberleri: Netanyahu Oyunu Kullandı

Netanyahu Oyunu Kullandı

2 saat önce

İsrail Başbakanı ve Likud Partisinin lideri Binyamin Netanyahu, seçimde oyunu kullandı.

Netanyahu Oyunu Kullandı, System.String[]
İsrail Başbakanı ve Likud Partisinin lideri Binyamin Netanyahu, seçimde oyunu kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Kudüs'te bir seçim merkezine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra Netanyahu, "Tanrı'nın yardımıyla, İsrail devleti zafer kazanacak" dedi. İsrail halkı, bu sabah genel seçimde 120 üyeli İsrail Parlamentosu Knesset'in üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde, yaklaşık 5 milyon 800 binden fazla seçmen, 10 bin 720 sandıkta oy kullanacak. Bu sabah yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma süresi saat 22.00'de bitecek. Seçimde 41 parti yarışırken, Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü sağ Likud Partisinin 120 sandalyeli meclise 28-30 arasında milletvekili sokması öngörülüyor. Likud'un en yakın rakibi olarak gösterilen ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid liderliğinde solculardan kurulan "Mavi-Beyaz" ittifakının ise 26-28 milletvekili çıkarması bekleniyor. Netanyahu'nın diğer sağ partilerle birlikte oluşturacağı blokun, 120 sandalyeli mecliste 63 sandalye ile milletvekilliği kazanabileceği tahmin ediliyor. İsrail'de hükümetin, 120 sandalyeli mecliste güvenoyu alması için 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:46 Kaynak: İHA

Kudüs, Sabah, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:51:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]