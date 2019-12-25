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Netanyahu: "Putin 'başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi' dedi"
6 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi" dediğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi" dediğini söyledi.
Netanyahu, partisi Likud içindeki başkanlık seçimi öncesi İsrail Radyosu'na verdiği özel röportajda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:26
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