Son Dakika Haberleri: Netanyahu, Putin'den İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi
Son Dakika Güncel Netanyahu, Putin'den İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi

Netanyahu, Putin'den İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi

1 saat önce

İsrail Başbakan'ı Binyamin Netenyahu, Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan İsrailli mahkumun serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi.

Netanyahu, Putin'den İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi, System.String[]

İsrail Başbakan'ı Binyamin Netenyahu, Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan İsrailli mahkumun serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi.

Rusya'da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen duruşmada hem ABD hem de İsrail vatandaşı olan 26 yaşındaki kadın asker Naama Issahar'a 9.6 gram ağırlığında uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle 7 buçuk yıl hapis cezası verildi. Mahkeme kararının ardından İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi. Hem İsrail hem de Rusya tarafından doğrulanan mesajda Netanyahu hapis cezasına çarptırılan Issahar'ın serbest bırakılmasını istedi. Netanyahu'nun talebi üzerine Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun talebinin Putin tarafından değerlendirileceğini söyledi.

9 Nisan'da Yeni Delhi'den Tel Aviv'e Moskova üzerinden aktarmalı uçuşla giden Naama Issahar'ın bavulunda Moskova'da 9.6 gram uyuşturucuyla yakalanmıştı. Issahar, 11 Ekim tarihinde Khimki şehrindeki duruşmada 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

(YK-NT-D)

Vladimir Putin, İsrail, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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