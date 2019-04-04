Son Dakika Haberleri: Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da

Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi.

Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi.

Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Netanyanu ardından Kremlin Sarayı'na geçti. Heyetlerarası görüşmenin ardından baş başa görüşmeye geçilecek. Gündemde Suriye, bölgesel meseleler ve İsrail'de yapılacak seçimlerin olduğu belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:11 Kaynak: DHA

İsrail, Vladimir Putin, Moskova, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti İzmir'de, CHP'li Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu Kendini Astı! İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayım İşlemi Tamamlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]