Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi.



Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Netanyanu ardından Kremlin Sarayı'na geçti. Heyetlerarası görüşmenin ardından baş başa görüşmeye geçilecek. Gündemde Suriye, bölgesel meseleler ve İsrail'de yapılacak seçimlerin olduğu belirtiliyor.

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