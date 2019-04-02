Netanyahu, Putin ile Görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceği aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceği İsrail basını tarafından aktarıldı. İsrail'de 9 Nisan'da gerçekleşecek genel seçimler öncesi iki lider arasında yapılacak görüşme ise dikkat çekti. Putin ve Netahyahu dün gece de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



(İHA)

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