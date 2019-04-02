Son Dakika Haberleri: Netanyahu, Putin ile Görüşecek

Netanyahu, Putin ile Görüşecek

1 saat önce

Rus haber ajansı TASS, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geleceğini duyurdu.

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Rus haber ajansı TASS, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geleceğini duyurdu.

Ajans, Netanyahu'nun Perşembe günü ülkeye geleceğini ve Putin tarafından kabul edileceğini yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:26 Kaynak: DHA

Dünya
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