Son Dakika Haberleri: Netanyahu, Putin'in Suriye Özel Temsilcisiyle Görüştü

Netanyahu, Putin'in Suriye Özel Temsilcisiyle Görüştü

1 saat önce

- İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabülünden detaylar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri...

- İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabülünden detaylar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabul etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Lavrentyev ve Verşinin ile Batı Kudüs'teki başbakanlık ofisinden bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:02 Kaynak: AA

İsrail, Suriye, Vladimir Putin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti

Beşiktaş, Clinton N'Jie'yi Kiralamak İçin Marsilya'ya Resmi Teklifte Bulundu 'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 00:17:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu, Putin'in Suriye Özel Temsilcisiyle Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]