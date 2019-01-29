Netanyahu, Putin'in Suriye Özel Temsilcisiyle Görüştü
1 saat önce
- İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabülünden detaylar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri...
- İsrail
Başbakanı Netanyahu'nun Rusya
'nın Suriye
Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakanı
Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabülünden detaylar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabul etti. Başbakanlık
Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Lavrentyev ve Verşinin ile Batı Kudüs
'teki başbakanlık ofisinden bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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