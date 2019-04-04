Netanyahu, Putin'le Suriye'yi Görüşecek
16 dakika önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'da Suriye konusunu görüşeceğini söyledi.
İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le Moskova
'da Suriye
konusunu görüşeceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Netanyahu Moskova'ya hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile görüşmede Suriye konusunu görüşmeyi planladığını söyledi. Netanyahu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir toplantı yapmaya gidiyorum. Suriye'de, ordularımız arasındaki düzenli ve özel koordinasyonun yanı sıra İsrail için önemli olan diğer konuları görüşeceğiz" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında da görüşme gerçekleştirmişti. - TEL AVİV
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:32 Kaynak: İHA
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