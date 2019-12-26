Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor - Son Dakika Dünya

Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor

6 saat önce

İsrail'de iki kere tekrarlanan seçimlerden sonra hala hükümet kuramayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki Likud Partisi parlamento seçimleri öncesinde kendi içinde bir oylamaya gidiyor

Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor, System.String[]

İsrail'de iki kere tekrarlanan seçimlerden sonra hala hükümet kuramayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki Likud Partisi'nde liderlik yarışı başladı. Gideon Saar ve Netanyahu'nun aday olduğu bugün yapılan ön seçim sonuçları cuma günü açıklanacak.


31 Mart'ta yapılacak seçimlerde partiyi daha iyi temsil edeceğini iddia eden tecrübeli politikacı Gideon Saar, Netanyahu'yu on yıldan uzun bir süredir oturduğu koltuğundan etmek için ön seçimlerde aday oldu.

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Hükümet, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:12 
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