Son Dakika Haberleri: Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu'da her yere ulaşabilir
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Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu'da her yere ulaşabilir

1 saat önce

– İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askeri üs ziyareti sırasında İran'a dair açıklamalarda bulundu.

Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu'da her yere ulaşabilir, System.String[]
Orta Doğu, İsrail, İran, Dünya


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askeri üs ziyareti sırasında İran'a dair açıklamalarda bulundu.
Netanyahu "İran unutmamalıdır ki, İsrail savaş uçakları Ortadoğu'da her yere ulaşabilir. İran'a da, Suriye'ye de" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca bu sözlerini sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
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