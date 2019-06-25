Netanyahu seçimleri iptal etmeyi düşünüyor
36 dakika önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, liderlerinin 17 Eylül'deki erken seçimlerin iptal edilmesine yönelik öneriyi değerlendirdiğini duyurdu.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:13
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, liderlerinin 17 Eylül
'deki erken seçimlerin iptal edilmesine yönelik öneriyi değerlendirdiğini duyurdu.
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